Толю поховали на Святвечір, а громада вимагає смертної кари для вбивць.
Влітку минулого року вся область обговорювала таємничу загибель 37-річного керівника Самооборони міста Вінниці Віктора Пілманіса, відомого на прізвисько Пєльмєнь. 25 червня він із двома товаришами виїхали до річки неподалік «Водоканалу».
Наша газета у минулих номерах вже писала про родину Твардовських із Слободи-Ходацької Барського району.
32-річна Наталя Гринюк, вчитель іноземної мови, вже не пам'ятає той час, коли раділа життю, не повинна була дотримуватися суворої дієти і могла пити просту воду, яка зараз стала для неї вбивцею.
У рамках проекту «Вони вийшли із «33-го» ми ще розповімо не про одного випускника нашої Школи журналістики, яка дала життя відомим тепер і знаним журналістам, громадським діячам Вінниччини й України. Але сьогодні хочу розповісти про двох учениць із кафедри журналістики, в яких я свого часу викладала.
Ювілейний, двадцятий конкурс краси «Міс Вінниця-2017» офіційно стартує 18 січня з кастингу. Вже зараз дівчата, які бажають взяти участь у ньому, можуть подавати заявки.
Дякуючи Богу і небайдужим людям дитина помаленьку одужує, але попереду в нього ще цілий ряд надскладних операцій. Перед Новим роком наші журналісти провідали пораненого Ваню Спірчука.
Ще 4 місяці тому 23-річний Михайло Буздиган був одним із журналістів нашого видання. Спокійний, вихований, творчий хлопець, який виріс у інтелігентній консервативній родині. Тому коли сказав, що він - молодий, здоровий, призовного віку - йде захищати Україну, були приємно здивовані.
Вона працювала з репером-євромайданівцем ЯрмаКом, володарем потужного голосу діапазоном у три октави Павлом Табаковим, гуртом-земляком «ТіК»… Тепер вона директор народної артистки України Марії Бурмаки і піар-менеджер фіналістів проекту «Голос» Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.
Вони молоді, активні та амбітні. Хочемо згадати про наших земляків, які підкорили Україну та світ у році, що минає.
Їй було 23, коли вона однією із перших в Україні жінок взула берці, взяла в руки автомат і пішла захищати країну. Бо патріотизм не закінчився для неї на Майдані. Навпаки, коли ворог ступив на українські землі, вона не чекала захисту чоловіків, а сама обстригла своє довге волосся, манікюр і пішла добровольцем на фронт. Це колись легендарна Маша Вітер, а тепер щаслива дружина Марія Бурлаєва.
Качур заявив про банду завезених дніпропетровських та «банду при владі», гіршу за Януковича… 18 грудня в Немирові, Бару, Томашполі, Тульчині, Вороновиці, Оратові та ще 4 «укрупнених» громадах люди обирали собі нових депутатів та голів, які в найближчі роки будуть ділити їхні збільшені бюджети та найдорожчий скарб України — землю!
«Чому «за системне розкрадання бюджетних коштів на більше 1 млн грн.» — догана?» — запитували депутати. Департамент пообіцяв всіх керівників освіти, причетних до справи, відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування порушеної кримінальної справи.
Близько півтисячі в минулому працівників правоохоронних органів зібралися під стінами «Книжки», щоб вимагати перерахунку пенсій та відставки міністра Авакова.
Громадські активісти б'ють на сполох. Бо вже у понеділок захисники одного з підозрюваних у суді відстояли його право залишатися на свободі навіть без рекордної застави у 4,5 мільйона гривень.
На конкурсі, який вже став традиційним для нашої газети - «Найдовша коса Вінниччини», зібралися десятки фіналісток - довгокосих красунь з усієї області. Наймолодшій учасниці — 3 роки, найстаршій — 62.