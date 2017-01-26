Колись мені бабуся перед Різдвом повторювала: Бог послав свого сина бідним з-поміж бідних.

Такого важкого на втрати і гнітючого року, як минулий, я вже давно не пам’ятаю.

Щойно прийшов з Ямпільської церкви, в якій моляться за здравіє Патріарха Московського і всія Русі.

Прийнятий нещодавно Верховною Радою закон про квоти на українську пісню в теле- та радіоефірах – річ, у цілому, непогана.

КОЛОНКА АВТОРА

Анатолій Мельник: Довічне ув'язнення отримав вбивця камерунця біля «Макдональдса» у Вінниці Усе життя за гратами проведе рецидивіст, який у грудні 2014 року у Вінниці застрелив африканця та важко поранив ще одного вінничанина. Відповідний вирок ухвалив днями Вінницький міський суд.