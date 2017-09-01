Головна
ДОДАТИ ОГОЛОШЕННЯ
ЗАВАНТАЖИТИ
RSS Вхід Реєстрація
АВТО НЕРУХОМІСТЬ РОБОТА ПОСЛУГИ БУД.МАТЕРІАЛИ РІЗНЕ
09 01 2017, 22:52
09.01.2017 11:59 Рік по Куцому - начальнику міліції м.Вінниці. Пневмонія забрала його молоде життя. Наше ексклюзивне інтерв’ю із його дружиною Світланою
09.01.2017 11:44 Найрезонанснішу справу про хабар голові Липовецької РДА передадуть до суду у січні, – повідомили у прокуратурі області
09.01.2017 10:16 Тринадцять осколків снаряда дістали лікарі з тіла восьмирічного хлопчика

Дякуючи Богу і небайдужим людям дитина помаленьку одужує, але попереду в нього ще цілий ряд надскладних операцій. Перед Новим роком наші журналісти провідали пораненого Ваню Спірчука.
09.01.2017 10:13 Дворічна дитина втратила руку через недбалість лікаря і медсестер

Скандал, котрий сколихнув Муровані Курилівці, вразив навіть найдосвідченіших медиків. Чи відповідатимуть районні лікарі, які довели немовля до вкрай важкого стану?
28.12.2016 11:43 Чому керівник «Нафтогазу» застрелився у Селищі під час обшуку?
18:05
Під час нагородження премією "Золотий глобус" Меріл Стріп жорстко розкритикувала Дональда Трампа
17:47
Новим головою розвідки США стане завзятий ворог Росії
17:31
В СБУ прокоментували наміри Савченко опублікувати списки полонених
16:59
У Франції погрожують виходом зі складу НАТО
15:03
Росія відправить на "Євробачення" до Києва протеже Григорія Лепса
15:02
Зникнення бійців з передової: Спікер прес-центру АТО приніс невтішні новини
14:16
«Вінницький коровай» — конкурс кращих майстринь у «Подільській радниці»
14:11
Вінницькі підземелля заливає вода з сусідніх квартир
14:10
На зйомки фільму «Висока гора» вінницького режисера надихнула родина Сергія Нігояна
12:08
Церковний календар на 2017 рік
11:59
Рік по Куцому - начальнику міліції м.Вінниці. Пневмонія забрала його молоде життя. Наше ексклюзивне інтерв’ю із його дружиною Світланою
11:45
Гонконзький вірус косить Україну. На Вінниччині — епідемія
11:44
Найрезонанснішу справу про хабар голові Липовецької РДА передадуть до суду у січні, – повідомили у прокуратурі області
11:32
Дружина Грача Олена про бізнес чоловіка, його героїзм, фейкові 18 млн та те, як стала «бабою з яйцями»
11:28
Події, які вразили Вінниччину у 2016 році
11:15
Рятувальники року на Вінниччині
11:10
Ірина Ярошинська: «У «33-му каналі» я навчилась працювати у команді»
10:23
Самогоном споюють Вінниччину. У цих листах - крик душі з усієї області
10:19
Чому під РДА протестували пайовики з Четвертинівки?
10:13
Дворічна дитина втратила руку через недбалість лікаря і медсестер
10:11
Ми переконані, що чудес, свідками яких стали ви, трапилось набагато більше, тому повідомляйте редакцію, і ми донесемо це до жителів Вінниччини та України
10:10
На Вінниччині знову масово обкрадають церкви
10:09
Міні-хабар року принесли в «Прозорий офіс»
30.12.2016
14:53
Не знущайтесь над людьми! Продовжити строк закриття бізнесу вимагають вінницькі підприємці
11:41
Україна закликала ООН посилити на Росію тиск
11:11
У Москві заборонили навчатися дітям американських дипломатів
11:09
НБУ знову знизив офіційний курс гривні
10:55
В АП заявили, що в 2017 році Путіна очікує "вбивчий сюрприз" від Трампа
10:54
Обама розповів, якою буде відповідь США на дії Росії
10:37
Савченко запрошує Захарченко та Плотницького на зустріч до Києва
10:11
Місія ОБСЄ зафіксувала машину "вантаж 200" на кордоні з РФ
29.12.2016
19:22
Парад Дідів Морозів у Вінниці пройде 30 грудня. Участь візьме до сотні молоді
13:11
Україно-молдовська злочинність і корупція керує на Ямпільщині
28.12.2016
17:49
БЖЕЗИНСКИЙ О РОССИИ И КИТАЕ: «ЖДЕМ ПЕРЕМЕН И УМЕРЕННОСТИ»
14:36
44% пенсіонерів Вінниччини отримають пенсії за січень в останні дні грудня
14:35
Вівчарка Баді, привезена подружжям Бевз-Бурбело із передової, - героїня фільму. Вони були почесними гостями «33-го каналу» на 25-річчі газети
12:51
Передноворіччя. Вінниця знову в траурі. Прощались із 4-ма героями
12:30
Не лякайте дітей поліцією!
12:26
«Ми у Європі раби, які за 500 доларів готові панам ноги цілувати», — ділиться заробітчанка Оля
11:53
Що змусило екстремальну журналістку Світлану Єрофєєву вдягти хіджаб?
11:43
Чому керівник «Нафтогазу» застрелився у Селищі під час обшуку?
11:42
Брат замовив брата «кілеру» за 10 тисяч гривень через батьківську квартиру
11:28
АТОвці проти бандитів із Вороновиці - ця справа вже відома всій Україні
11:25
Любов Добринська няньчить Дарчика та Алісію – дітей олімпійської чемпіонки Наталки та «головного холостяка України» Кості…
11:13
Сотні вапнярчан із плакатами перекривала дорогу через затягування справи
11:12
«Завдяки улюбленій газеті та чесним людям я виграв у запеклому поєдинку з правоохоронцями»
11:07
Читаєш «Під тиском чиновників» і даєшся диву безглуздим доріканням
10:57
За що кіборги вивели із сесії голову Ради Майданів?
10:54
Неймовірна історія про двох Галь. Одна з них — 25 років незмінний друг газети
27.12.2016
17:59
39 тонн гуманітарної допомоги з Вінниччини відвезли священики УПЦ жителям та військовим на Донбасі у грудні цього року. Це були гостинці, мов від Чудотворця Миколая
16:32
Близько сотні пенсіонерів під Вінницькою ОДА вимагали високих пенсій і лякали голодною смертю
15:46
Росія підтвердила свою участь в Євробаченні-2017
15:43
Шахраї придумали нову схему для обману клієнтів ПриватБанку
15:41
Путін пустив газ в окупований Крим
15:20
Відомий екстрасенс передбачив теракт у Маріуполі і розповів про Порошенка та кінець Путіна
11:28
АТОвці проти бандитів із Вороновиці - ця справа вже відома всій Україні
21.12.2016
12:50
Пройшло ще 10 виборів на Вінниччині
07.12.2016
16:49
Чоловік викинув мене з квартири і змінив замки
14:55
В онука пухлина головного мозку. Допоможіть зібрати гроші на лікування, — звертається дідусь-дитячий лікар
06.12.2016
12:38
Юрій Хорт подякував журналістам за своє звільнення
30.11.2016
11:27
«ЗНО не буде, бо через півроку у Вінницю ввійдуть російські війська», - так учителі, що виїхали із ДНР до Вінниці, залякують учнів?
29.11.2016
14:24
Композитор Микола Леонтович почав творчий шлях у Чукові
14:06
А. Вигонюк: “До відмивання коштів на закупівлі оргтехніки районними відділами освіти причетні чиновники, депутати і керівництво області”
28.11.2016
09:45
Перший виборчий скандал в Томашполі за участю ВК, поліції та нинішнього голови
23.11.2016
14:18
25 АТОшників з Гайсинщини не можуть отримати землю, бо вона у користуванні працівників фірми родини Порошенка і наближених осіб?
22.11.2016
11:12
Допоможіть дитині бійця АТО
16.11.2016
16:06
2 даїшники, що побили на камеру студента Васю Клебана, готові від нього відкупитись?
08.11.2016
14:53
АТОшник Андрій Грачов прокоментував скандал зі своєю декларацією та 18 млн готівкою
10:01
Історія сім’ї барчан Іваницьких пов’язана з царським родом Романових?
02.11.2016
12:16
У п'ятірці найбагатших - нардеп із Вінниччини Руслан Демчак. Мільйонерів – більша частина
11:45
Чому у Тополівці люди збираються перекривати трасу?
11:39
Двоє онуків в АТО боронять українську землю від зовнішнього ворога, а тим часом у їхньої бабусі внутрішні загарбники забрали ділянку
26.10.2016
12:01
50 000 у батька загиблого героя та мера Липовця М. Грушка вимагає голова Липовецької райради Ю. Науменко у суді
20.10.2016
14:15
Організатор "Тарифного супротиву" не знає тарифів та не платить за газ та квартиру!?
19.10.2016
12:31
Хорт у СІЗО вже 679 днів. Там і зустрічатиме свій день народження. Апеляційний суд переніс слухання справи за крок до винесення рішення
18.10.2016
15:09
Водій збив дитину на пішохідному переході у Вінниці
21.09.2016
17:16
Суд над Хортом: «Єдине, що підтвердили свідки: він розірвав портрет Порошенка»
23.08.2016
15:28
Через школярку з «ЛНР» у Стрижавці повстали проти вчительки. За неї заступились бійці АТО
15:26
«Коли буде порядок на ринку «Привокзальний» у Вінниці?»
27.07.2016
14:31
За критику Патріарха Кирила священика відлучили від церкви?
21.07.2016
10:56
Гріша з Вінниччини затримав трьох російських терористів
18.07.2016
15:05
Вінницький депутат продав свій бізнес Герегам за 30 мільйонів доларів?
13.07.2016
15:39
На Єврофутболі-2016 у Франції тусувались заможні вінничани, не дуже забезпечені судді і відверто бідні чиновники середньої руки
07.07.2016
11:52
«Хочеш сексу? Давай довідку», - сказала мені кохана через два місяці
06.07.2016
11:47
Масово загинула риба у Луці-Мелешківській. Це вже не перший такий випадок
22.06.2016
14:36
«Не хочемо у Чернівецьку область», – кажуть у Жвані
16.06.2016
11:22
Скандал під час похорону вінницького бійця: чи покарають держслужбовця ОДА, яка назвала процесію «демонстрацією скорботи, яка дістала»?
15.06.2016
11:21
У сумках були розсада і полуниці, куплені на ринку, – виправдовуються кухарки, котрих активісти зловили під будинком-інтернатом
10:54
Дітей з усієї України на відпочинок запрошують літні табори, на Вінниччині проведуть молодіжний тижневий фестиваль
14.06.2016
12:39
Українців заганяють у комунальне кріпацтво, - заявив у Вінниці екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко
08.06.2016
17:08
Скажену лисицю придбав житель Тернополя у вінничанки
14:21
Як народне віче у Жмеринці примушувало депутатів попрацювати на місто
13:52
Жителі Жвана на Вінниччині хочуть приєднатись до Чернівецької області. Кабмін їм відмовив
01.06.2016
15:16
«Шкільна війна» скінчилась ремонтами за 4 мільйони?
14:31
Кому потрібен паркан у Вінниці за 2 мільйони навколо парку?
12:55
Чому Віктор Гора намагається усім керувати у Сніткові?
26.05.2016
15:10
Як самостійно позбутися кліща?
25.02.2016
11:22
«У Вінниці життя не гірше, ніж у Швейцарії», – переконана наймолодший депутат Вінницької міської ради 24-річна Світлана Ярова
28.10.2015
15:34
У військовій частині Гайсина б’ють солдатів та саджають «у яму»?
ПУБЛІКАЦІЇ
09.01.2017 10:16 Тринадцять осколків снаряда дістали лікарі з тіла восьмирічного хлопчика

Дякуючи Богу і небайдужим людям дитина помаленьку одужує, але попереду в нього ще цілий ряд надскладних операцій. Перед Новим роком наші журналісти провідали пораненого Ваню Спірчука.

28.12.2016 12:27 Наш журналіст - захищає спокій українського народу на передовій

Ще 4 місяці тому 23-річний Михайло Буздиган був одним із журналістів нашого видання. Спокійний, вихований, творчий хлопець, який виріс у інтелігентній консервативній родині. Тому коли сказав, що він - молодий, здоровий, призовного віку - йде захищати Україну, були приємно здивовані.

28.12.2016 12:06 Юлія – колись журналістка «33-го» – тепер продюсер зірок української естради

Вона працювала з репером-євромайданівцем ЯрмаКом, володарем потужного голосу діапазоном у три октави Павлом Табаковим, гуртом-земляком «ТіК»… Тепер вона директор народної артистки України Марії Бурмаки і піар-менеджер фіналістів проекту «Голос» Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

28.12.2016 11:49 Вінничани, які підкорили Україну і світ

Вони молоді, активні та амбітні. Хочемо згадати про наших земляків, які підкорили Україну та світ у році, що минає.

28.12.2016 10:58 «Якби не війна, я б не знайшла своє щастя... Бувають і такі парадокси»

Їй було 23, коли вона однією із перших в Україні жінок взула берці, взяла в руки автомат і пішла захищати країну. Бо патріотизм не закінчився для неї на Майдані. Навпаки, коли ворог ступив на українські землі, вона не чекала захисту чоловіків, а сама обстригла своє довге волосся, манікюр і пішла добровольцем на фронт. Це колись легендарна Маша Вітер, а тепер щаслива дружина Марія Бурлаєва.

21.12.2016 12:50 Пройшло ще 10 виборів на Вінниччині

Качур заявив про банду завезених дніпропетровських та «банду при владі», гіршу за Януковича… 18 грудня в Немирові, Бару, Томашполі, Тульчині, Вороновиці, Оратові та ще 4 «укрупнених» громадах люди обирали собі нових депутатів та голів, які в найближчі роки будуть ділити їхні збільшені бюджети та найдорожчий скарб України — землю!

21.12.2016 12:33 Втікачі з батальйону «Донбас — Україна» вже не в бігах, але не вірять військовій прокуратурі?
21.12.2016 11:56 На сесії розкрили «освітню комп’ютерну аферу», в яку втягнуто 7 районів області

«Чому «за системне розкрадання бюджетних коштів на більше 1 млн грн.» — догана?» — запитували депутати. Департамент пообіцяв всіх керівників освіти, причетних до справи, відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування порушеної кримінальної справи.

15.12.2016 10:54 Колишні міліціонери через низькі пенсії пікетували Вінницьку облдержадміністрацію. Такі акції пройшли у всіх областях України

Близько півтисячі в минулому працівників правоохоронних органів зібралися під стінами «Книжки», щоб вимагати перерахунку пенсій та відставки міністра Авакова.

15.12.2016 10:06 Чому справу «чорних лісорубів», де фігурують 50 лісників, розвалюють? Прокуратура підозрює суддю у змові?

Громадські активісти б'ють на сполох. Бо вже у понеділок захисники одного з підозрюваних у суді відстояли його право залишатися на свободі навіть без рекордної застави у 4,5 мільйона гривень.

14.12.2016 11:19 Газета обирала довгокосих красунь на своє 25-річчя

На конкурсі, який вже став традиційним для нашої газети - «Найдовша коса Вінниччини», зібралися десятки фіналісток - довгокосих красунь з усієї області. Наймолодшій учасниці — 3 роки, найстаршій — 62.

07.12.2016 16:41 Школа-вишиванка радує черепашинських школярів

...Не тільки Вінниця може похвалитись гарними малюнками на стінах будинків. Писарівка, Бережани, Глинськ, Заливанщина, Черепашинці, Пиків, Мончинці — це далеко не повний перелік сіл на Калинівщині, які прикрасила яскравим художнім розписом Тетяна Зубко з Павлівки.

07.12.2016 15:20 25 років у черзі на квартиру багатодітна родина «афганця»

Двоє малюків, підліток, 76-річна бабуся, тато і вагітна мама живуть на 18 кв. м. Міська рада посилається на документ 1984 р. УРСР, боячись його порушити.

07.12.2016 12:14 На комп’ютерній техніці для шкіл відмивали гроші депутати та освітянські чиновники

Після виявлених депутатами-свободівцями фактів порушень при закупівлі та постачанні комп'ютерної техніки до шкіл різних районів Вінницької області депутат від «Самопомочі» Євген Власюк, який був одним із постачальників оргтехніки, під час позачергової сесії обласної ради вирішив розставити всі крапки над «і».

07.12.2016 12:00 Багатодітна родина залишилась без даху над головою...

Ця страшна пожежа сталась у Вінниці, по першому провулку Топольського. Погорільці — батьки Григорій та Марія, бабуся Надія Миколаївна, діти Леся, Оля, Іра, Рома, Інна, Оксана та Іванко терміново потребують допомоги.

07.12.2016 11:58 Літак Майбороди рятуватиме поранених бійців

У Гавришівці на військовому аеродромі відбулась урочиста передача літака Ан-26 імені Героя України Дмитра Майбороди в 456 бригаду транспортної авіації. Вінничанин загинув 14 липня 2014 року разом із земляком Дмитром Шкарбуном. У літак влучила ракета класу «повітря-повітря» з боку кордону Російської Федерації.