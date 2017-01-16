Деякі українські політики вимагають від мене, щоб признався, чому не пишу про те, як Гройсман організовував відправку "тушок" і "тітушок" на антимайдан в час Революції Гідності.

Колись мені бабуся перед Різдвом повторювала: Бог послав свого сина бідним з-поміж бідних.

Такого важкого на втрати і гнітючого року, як минулий, я вже давно не пам’ятаю.

Щойно прийшов з Ямпільської церкви, в якій моляться за здравіє Патріарха Московського і всія Русі.

Прийнятий нещодавно Верховною Радою закон про квоти на українську пісню в теле- та радіоефірах – річ, у цілому, непогана.

КОЛОНКА АВТОРА

Тетяна Кондратьєва: Після скарги робітників «Авіс» перевіряло міністерство Тривожний лист, котрий одночасно надійшов і до редакції, і до вищих інстанцій, змусив чиновників зробити висновки і переглянути своє ставлення до працівників. У листі робітники визнаного в області і далеко за її межами підприємства писали таке:

Тетяна Редько: Віка та Оля: історія двох студенток факультету журналістики У рамках проекту «Вони вийшли із «33-го» ми ще розповімо не про одного випускника нашої Школи журналістики, яка дала життя відомим тепер і знаним журналістам, громадським діячам Вінниччини й України. Але сьогодні хочу розповісти про двох учениць із кафедри журналістики, в яких я свого часу викладала.