Дякуючи Богу і небайдужим людям дитина помаленьку одужує, але попереду в нього ще цілий ряд надскладних операцій. Перед Новим роком наші журналісти провідали пораненого Ваню Спірчука.
Скандал, котрий сколихнув Муровані Курилівці, вразив навіть найдосвідченіших медиків. Чи відповідатимуть районні лікарі, які довели немовля до вкрай важкого стану?
Дякуючи Богу і небайдужим людям дитина помаленьку одужує, але попереду в нього ще цілий ряд надскладних операцій. Перед Новим роком наші журналісти провідали пораненого Ваню Спірчука.
Ще 4 місяці тому 23-річний Михайло Буздиган був одним із журналістів нашого видання. Спокійний, вихований, творчий хлопець, який виріс у інтелігентній консервативній родині. Тому коли сказав, що він - молодий, здоровий, призовного віку - йде захищати Україну, були приємно здивовані.
Вона працювала з репером-євромайданівцем ЯрмаКом, володарем потужного голосу діапазоном у три октави Павлом Табаковим, гуртом-земляком «ТіК»… Тепер вона директор народної артистки України Марії Бурмаки і піар-менеджер фіналістів проекту «Голос» Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.
Вони молоді, активні та амбітні. Хочемо згадати про наших земляків, які підкорили Україну та світ у році, що минає.
Їй було 23, коли вона однією із перших в Україні жінок взула берці, взяла в руки автомат і пішла захищати країну. Бо патріотизм не закінчився для неї на Майдані. Навпаки, коли ворог ступив на українські землі, вона не чекала захисту чоловіків, а сама обстригла своє довге волосся, манікюр і пішла добровольцем на фронт. Це колись легендарна Маша Вітер, а тепер щаслива дружина Марія Бурлаєва.
Качур заявив про банду завезених дніпропетровських та «банду при владі», гіршу за Януковича… 18 грудня в Немирові, Бару, Томашполі, Тульчині, Вороновиці, Оратові та ще 4 «укрупнених» громадах люди обирали собі нових депутатів та голів, які в найближчі роки будуть ділити їхні збільшені бюджети та найдорожчий скарб України — землю!
«Чому «за системне розкрадання бюджетних коштів на більше 1 млн грн.» — догана?» — запитували депутати. Департамент пообіцяв всіх керівників освіти, причетних до справи, відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування порушеної кримінальної справи.
Близько півтисячі в минулому працівників правоохоронних органів зібралися під стінами «Книжки», щоб вимагати перерахунку пенсій та відставки міністра Авакова.
Громадські активісти б'ють на сполох. Бо вже у понеділок захисники одного з підозрюваних у суді відстояли його право залишатися на свободі навіть без рекордної застави у 4,5 мільйона гривень.
На конкурсі, який вже став традиційним для нашої газети - «Найдовша коса Вінниччини», зібралися десятки фіналісток - довгокосих красунь з усієї області. Наймолодшій учасниці — 3 роки, найстаршій — 62.
...Не тільки Вінниця може похвалитись гарними малюнками на стінах будинків. Писарівка, Бережани, Глинськ, Заливанщина, Черепашинці, Пиків, Мончинці — це далеко не повний перелік сіл на Калинівщині, які прикрасила яскравим художнім розписом Тетяна Зубко з Павлівки.
Двоє малюків, підліток, 76-річна бабуся, тато і вагітна мама живуть на 18 кв. м. Міська рада посилається на документ 1984 р. УРСР, боячись його порушити.
Після виявлених депутатами-свободівцями фактів порушень при закупівлі та постачанні комп'ютерної техніки до шкіл різних районів Вінницької області депутат від «Самопомочі» Євген Власюк, який був одним із постачальників оргтехніки, під час позачергової сесії обласної ради вирішив розставити всі крапки над «і».
Ця страшна пожежа сталась у Вінниці, по першому провулку Топольського. Погорільці — батьки Григорій та Марія, бабуся Надія Миколаївна, діти Леся, Оля, Іра, Рома, Інна, Оксана та Іванко терміново потребують допомоги.
У Гавришівці на військовому аеродромі відбулась урочиста передача літака Ан-26 імені Героя України Дмитра Майбороди в 456 бригаду транспортної авіації. Вінничанин загинув 14 липня 2014 року разом із земляком Дмитром Шкарбуном. У літак влучила ракета класу «повітря-повітря» з боку кордону Російської Федерації.