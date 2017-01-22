Деякі українські політики вимагають від мене, щоб признався, чому не пишу про те, як Гройсман організовував відправку "тушок" і "тітушок" на антимайдан в час Революції Гідності.

Колись мені бабуся перед Різдвом повторювала: Бог послав свого сина бідним з-поміж бідних.

Такого важкого на втрати і гнітючого року, як минулий, я вже давно не пам’ятаю.

Щойно прийшов з Ямпільської церкви, в якій моляться за здравіє Патріарха Московського і всія Русі.

Прийнятий нещодавно Верховною Радою закон про квоти на українську пісню в теле- та радіоефірах – річ, у цілому, непогана.

КОЛОНКА АВТОРА

Тетяна Кондратьєва: Розподіл спадку між родичами перетворився на «маски-шоу зі спецназом» Те, що буденна історія, коли рідні люди ділять між собою спадщину, розростеться до грандіозного скандалу з застосуванням натренованих спецпризначенців і «масок-шоу», не сподівався ніхто. Але відразу ж після новорічних свят біля подвір'я, де живе сім'я Біликів в Іллінцях, зупинився автобус, з якого вискочили бійці у повному обладунку.

Ольга Вільчинська: Пікет у Козятині проти медреформи збирає тисячі людей! Сесія райради висловила недовіру керівнику обласного департаменту охорони здоров’я Людмилі Грабович Вже 4-й день у Козятині на головній площі Героїв Майдану збираються люди й пікетують проти медичної реформи створення госпітальних округів. У їхній районній лікарні, яка обслуговує 66 тисяч населення, у тому числі Погребищенського та Ружинського (Житомир) районів та надає першу необхідну допомогу пасажирам, яким стає зле у дорозі чи непритомніють у потягах, залишиться всього три відділення, а хірургічне, реанімаційне та пологове переводуть у Калинівку.

Тетяна Редько: Віка та Оля: історія двох студенток факультету журналістики У рамках проекту «Вони вийшли із «33-го» ми ще розповімо не про одного випускника нашої Школи журналістики, яка дала життя відомим тепер і знаним журналістам, громадським діячам Вінниччини й України. Але сьогодні хочу розповісти про двох учениць із кафедри журналістики, в яких я свого часу викладала.