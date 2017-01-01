Верхи в Україні вже остаточно відірвалися від низів.

Тут уже і ФСБ Росії не потрібна

Невже російська ФСБ закинула нам 40 мільйонів людей, щоб вони погано жили і дискредитували протестними акціями українську владу?

Деякі українські політики вимагають від мене, щоб признався, чому не пишу про те, як Гройсман організовував відправку "тушок" і "тітушок" на антимайдан в час Революції Гідності.

Колись мені бабуся перед Різдвом повторювала: Бог послав свого сина бідним з-поміж бідних.

КОЛОНКА АВТОРА

Анастасія Яковишина: Наш журналіст - захищає спокій українського народу на передовій Ще 4 місяці тому 23-річний Михайло Буздиган був одним із журналістів нашого видання. Спокійний, вихований, творчий хлопець, який виріс у інтелігентній консервативній родині. Тому коли сказав, що він - молодий, здоровий, призовного віку - йде захищати Україну, були приємно здивовані.

Анатолій Жучинський: Чий «Шатун»? Невже російська ФСБ закинула нам 40 мільйонів людей, щоб вони погано жили і дискредитували протестними акціями українську владу?

Василь Кізка: Україно-молдовська злочинність і корупція керує на Ямпільщині 22 грудня я звернувся до сесії Ямпільської районної ради. Зареєстрував своє депутатське звернення, як належить. В ньому пропонував включити до порядку денного такі питання, які готовий був доповідати, обгрунтовувати, доводити їх особливу важливість для громади: