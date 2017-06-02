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06 02 2017, 00:39
02.02.2017 00:00 «Медичний майдан» на Вінниччині вирував увесь тиждень

Депутати збирають позачергову сесію. Влада звернулась до Кабміну з вимогою призупинити постанову про створення трьох госпітальних округів. Терміново в область прибув заступник міністра МОЗ Павло Ковтонюк.
01.02.2017 12:43 Матір викинула немовля з вікна п’ятого поверху

14-річна Таня приховувала свою вагітність до останнього і самостійно народила в квартирі. Новонароджений здоровий хлопчик розбився на смерть.
01.02.2017 12:42 Бойовим загоном влади стають деякі вінницькі АТОвці?

Чому на останніх сесіях міськради вони розганяють і б’ють волонтерів та активістів, які вимагають звіту мера і зменшення тарифів на комуналку?
26.01.2017 19:03 Медреформа на Вінниччині .... може привести до третього Майдану

Повстали Козятинський, Немирівський, Шаргородський, Іллінецький, Гайсинський, Томашпольський р-ни. Хто наступний?
25.01.2017 14:47 Капітан Юрій Барашенко не хотів кришувати контрабанду - і його вбили?

Рідні з Бершадщини просять відгукнутись очевидців останніх днів його життя, щоб з’ясувати правду, хто його вбив, бо це не було самогубство – переконані вони.
17:22
У вінницькій тюрмі 400 довічників із усіх дев’ятисот засуджених
13:30
Нарахування за ЖКП зросли на 74%
11:42
Депутати Вінницької облради проголосували за призупинення медичної реформи з нарізки госпітальних округів. Фоторепортаж
00:00
Чи стане Шаргород туристичною Меккою Поділля?
02.02.2017
17:26
«ПОШТОВА КОВБАСА» дорога і не завжди свіжа
17:19
УВАГА! РОЗШУК!
17:16
Наш рід – із крем’яних порід
16:26
Відкритий лист голові ВР України п. А.В. Парубію
14:04
Китайці побудують на Вінниччині два заводи
13:41
16 поранених бійців з передової до Вінниці привезли спецбортом
11:21
Самобуд на Вишеньці вже «в законі»?
11:19
З «бурштиновою мафією» боротимуться вінницькі правоохоронці
00:00
Померла 13-річна дівчинка, яка мріяла про танець на святого Валентина
01.02.2017
17:21
Районні та сільські лікарні існуватимуть, якщо місцеві громади зможуть їх утримувати самостійно
14:05
Блокувати дороги до «ДНР» та «ЛНР» допомагають вінницькі майданівці
14:04
13 000 ФОП закрились за два місяці
14:03
Ще один корупційний протокол склали на депутата облради Кобця
14:02
Керувати поліцією України хотів і вінничанин Олег Капустян
14:01
Сталін у кабінеті Козятинської райради збурив атовців та жителів усієї країни
14:01
«Вінниця» поновлює авіарейси на Варшаву
13:05
Кардіоцентр збудують у Вінниці за допомогою Світового банку
12:58
«Ми бились у Донецькому аеропорту із російським спецназом «Вимпел»...»
31.01.2017
14:32
Вінниччина підготувала звернення до Кабміну і Верховної Ради України щодо госпітальних округів
12:14
У Вінниці кіборгу скасували 3-річний вирок за вкрадений прапор України
12:09
Два жорстокі вбивства закінчилися для злочинця - довічним ув'язненням
12:01
Вінницькі військові комісари та льотчики теж віджимались у підтримку ветеранів
10:35
У Верховній Раді пропонують збільшити мінімальну пенсію у 2,5 рази
30.01.2017
16:27
Вінничанин Володимир Зважій, якому днями АТОшник Грачов дав ляпаса поблизу Вінницької міськради, прокоментував цей скандальний конфлікт
15:52
Снайпер і рокер із Козятина став новим Героєм Крут - історія подвигу бійця із Вінниччини нині в музеї поряд з іменами студентів-крутівців
15:29
В Україні кількість вихідних днів зміниться з 11 до 9
15:20
В економічній блокаді «ЛНР» і «ДНР» беруть участь і вінничани
14:12
На Козятинщині новий начальник поліції
11:30
На захист Грачова, якого після ляпаса активісту вимагають звільнити з посади, у Вінниці зібралися 80 АТОшників та волонтерів
29.01.2017
12:30
На знак протесту проти медреформи у Шаргороді перекрили дорогу
00:00
Ладижинці зібралися на віче, щоб захистити місцеву лікарню
28.01.2017
13:06
Вітя Бронюк не співатиме у Вінниці в день розстрілу Майдану. Концерт перенесли із 18 лютого на 4 квітня
12:21
14-річна мати потай народила і одразу викинула своє немовля з вікна 5-го поверху
27.01.2017
18:19
Син-офіцер в АТО, а мама у Вінниці 1 січня народила йому сестричку Кароліну
18:03
Зупинити медреформу на Вінниччині закликає Кабмін новостворена робоча група при обласній раді
17:29
103-річна баба Варвара з Вінниччини 20 років мріяла про повернення в Україну з Далекого Сходу. Бог дарував їй 6 дітей, 9 онуків, 10 правнуків та довгий вік
15:08
Зуби АТОшникам у Вінниці лікуватимуть безкоштовно — Сергій Кудлаєнко. Відео
14:42
У Вінниці відбувся щорічний турнір з боулінгу серед студентів міста
14:37
Коли за консерву можна заплатити життям?
13:21
6 нардепів приїхали з ревізією на сесію ВМР. А тим часом під мерією без штурму вимагали звіту мера, доступних тарифів та повернення Кемпи
12:53
Капітана поліції, якого впіймали на хабарі, звільнили
26.01.2017
19:03
Медреформа на Вінниччині .... може привести до третього Майдану
12:38
Зубри загинули, а винних немає досі?
11:43
Молотком побили валютника та забрали гроші
10:42
Чи покаже вінничанка Аня Сарвіра, що увійшла в топ-75 кращих ілюстраторів світу, свої малюнки рідному місту?
00:00
За «баранів» побив підлеглу директор училища залізничників?
25.01.2017
15:30
Липовець та Єдінець підписали угоду про співробітництво
15:26
У МОЗ визначилися із першими госпітальними округами в регіонах. Серед них - і Вінниччина
15:11
Хорт переїхав до Києва. Його знову судитимуть по "справі 6-го грудня"
15:07
Бійця з позивним Таксист розшукує вінницька волонтерка Вотчер
15:06
Голодування у СІЗО розпочав ув'язнений Валерій Дейлик
11:28
АТОвці проти бандитів із Вороновиці - ця справа вже відома всій Україні
21.12.2016
12:50
Пройшло ще 10 виборів на Вінниччині
07.12.2016
16:49
Чоловік викинув мене з квартири і змінив замки
14:55
В онука пухлина головного мозку. Допоможіть зібрати гроші на лікування, — звертається дідусь-дитячий лікар
06.12.2016
12:38
Юрій Хорт подякував журналістам за своє звільнення
30.11.2016
11:27
«ЗНО не буде, бо через півроку у Вінницю ввійдуть російські війська», - так учителі, що виїхали із ДНР до Вінниці, залякують учнів?
29.11.2016
14:24
Композитор Микола Леонтович почав творчий шлях у Чукові
14:06
А. Вигонюк: “До відмивання коштів на закупівлі оргтехніки районними відділами освіти причетні чиновники, депутати і керівництво області”
28.11.2016
09:45
Перший виборчий скандал в Томашполі за участю ВК, поліції та нинішнього голови
23.11.2016
14:18
25 АТОшників з Гайсинщини не можуть отримати землю, бо вона у користуванні працівників фірми родини Порошенка і наближених осіб?
22.11.2016
11:12
Допоможіть дитині бійця АТО
16.11.2016
16:06
2 даїшники, що побили на камеру студента Васю Клебана, готові від нього відкупитись?
08.11.2016
14:53
АТОшник Андрій Грачов прокоментував скандал зі своєю декларацією та 18 млн готівкою
10:01
Історія сім’ї барчан Іваницьких пов’язана з царським родом Романових?
02.11.2016
12:16
У п'ятірці найбагатших - нардеп із Вінниччини Руслан Демчак. Мільйонерів – більша частина
11:45
Чому у Тополівці люди збираються перекривати трасу?
11:39
Двоє онуків в АТО боронять українську землю від зовнішнього ворога, а тим часом у їхньої бабусі внутрішні загарбники забрали ділянку
26.10.2016
12:01
50 000 у батька загиблого героя та мера Липовця М. Грушка вимагає голова Липовецької райради Ю. Науменко у суді
20.10.2016
14:15
Організатор "Тарифного супротиву" не знає тарифів та не платить за газ та квартиру!?
19.10.2016
12:31
Хорт у СІЗО вже 679 днів. Там і зустрічатиме свій день народження. Апеляційний суд переніс слухання справи за крок до винесення рішення
18.10.2016
15:09
Водій збив дитину на пішохідному переході у Вінниці
21.09.2016
17:16
Суд над Хортом: «Єдине, що підтвердили свідки: він розірвав портрет Порошенка»
23.08.2016
15:28
Через школярку з «ЛНР» у Стрижавці повстали проти вчительки. За неї заступились бійці АТО
15:26
«Коли буде порядок на ринку «Привокзальний» у Вінниці?»
27.07.2016
14:31
За критику Патріарха Кирила священика відлучили від церкви?
21.07.2016
10:56
Гріша з Вінниччини затримав трьох російських терористів
18.07.2016
15:05
Вінницький депутат продав свій бізнес Герегам за 30 мільйонів доларів?
13.07.2016
15:39
На Єврофутболі-2016 у Франції тусувались заможні вінничани, не дуже забезпечені судді і відверто бідні чиновники середньої руки
07.07.2016
11:52
«Хочеш сексу? Давай довідку», - сказала мені кохана через два місяці
06.07.2016
11:47
Масово загинула риба у Луці-Мелешківській. Це вже не перший такий випадок
22.06.2016
14:36
«Не хочемо у Чернівецьку область», – кажуть у Жвані
16.06.2016
11:22
Скандал під час похорону вінницького бійця: чи покарають держслужбовця ОДА, яка назвала процесію «демонстрацією скорботи, яка дістала»?
15.06.2016
11:21
У сумках були розсада і полуниці, куплені на ринку, – виправдовуються кухарки, котрих активісти зловили під будинком-інтернатом
10:54
Дітей з усієї України на відпочинок запрошують літні табори, на Вінниччині проведуть молодіжний тижневий фестиваль
14.06.2016
12:39
Українців заганяють у комунальне кріпацтво, - заявив у Вінниці екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко
08.06.2016
17:08
Скажену лисицю придбав житель Тернополя у вінничанки
14:21
Як народне віче у Жмеринці примушувало депутатів попрацювати на місто
13:52
Жителі Жвана на Вінниччині хочуть приєднатись до Чернівецької області. Кабмін їм відмовив
01.06.2016
15:16
«Шкільна війна» скінчилась ремонтами за 4 мільйони?
14:31
Кому потрібен паркан у Вінниці за 2 мільйони навколо парку?
12:55
Чому Віктор Гора намагається усім керувати у Сніткові?
26.05.2016
15:10
Як самостійно позбутися кліща?
25.02.2016
11:22
«У Вінниці життя не гірше, ніж у Швейцарії», – переконана наймолодший депутат Вінницької міської ради 24-річна Світлана Ярова
28.10.2015
15:34
У військовій частині Гайсина б’ють солдатів та саджають «у яму»?
ПУБЛІКАЦІЇ
01.02.2017 14:06 Вінницьким «весіллям» стала сесія міськради з шістьма нардепами

А тим часом під мерією вимагали звіту мера, доступних тарифів та повернення острова Кемпа.

25.01.2017 14:21 Вінничанка, студентка Вашингтонського університету - очевидець інавгурації президента США Трампа

Весь світ був прикутий до церемонії інавгурації 45-го Президента США Дональда Трампа. Мабуть, найекстравагантнішого та найнеочікуванішого за всі часи.

19.01.2017 11:00 Водохреща - час цілющої води і зимового весільного сезону

У цей день закінчувалися Святки, відбувалося освячення водойм. А молоді починали готуватися до зимового весільного сезону, який тривав до Великого посту.

18.01.2017 16:35 «Кіборги витримали. Не витримав бетон...»

16 січня — день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Кіборги, машини, термінатори... Як лише ворог не називав наших хлопців...

18.01.2017 16:29 На місці скотомогильника розробляють піщаний кар’єр. Люди проти таких інвестицій

«Ми проти піщаного кар’єру біля захоронень інфекційно хворої худоби, тому відбиваємося від інвесторів та їхніх грошей, наше життя дорожче».

18.01.2017 16:10 Став живим покійником через підступність рідного сина

– Родом я з Попівки Липовецького району. Звідси мене призвали в армію до Узбекистану. Але як тільки моя кохана подруга Люда вийшла заміж, не захотів повертатись на рідне Поділля.

18.01.2017 12:26 Маленький хлопчик помер на руках п'яної мами. Вона не викликала лікарів, бо думала, що той оживе

Моторошна подія, яка сталась минулого тижня у Вінниці, досі на слуху всієї країни. За загадкових обставин у приватному будинку по вулиці Бевза, 30 помер однорічний хлопчик.

11.01.2017 16:00 Ексгумації тіла сина хоче матір начальника Самооборони Вінниці, бо не вірить у його смерть. Чому закрили резонансну справу, якщо у рідних багато сумнівів?

Влітку минулого року вся область обговорювала таємничу загибель 37-річного керівника Самооборони міста Вінниці Віктора Пілманіса, відомого на прізвисько Пєльмєнь. 25 червня він із двома товаришами виїхали до річки неподалік «Водоканалу».

11.01.2017 15:40 Хату для воїна АТО придбала родина обласного прокурора

Наша газета у минулих номерах вже писала про родину Твардовських із Слободи-Ходацької Барського району.

11.01.2017 15:33 Шість років живе без нирок вчителька. Їй терміново потрібні донори крові і ваша допомога

32-річна Наталя Гринюк, вчитель іноземної мови, вже не пам'ятає той час, коли раділа життю, не повинна була дотримуватися суворої дієти і могла пити просту воду, яка зараз стала для неї вбивцею.

11.01.2017 11:54 Віка та Оля: історія двох студенток факультету журналістики

У рамках проекту «Вони вийшли із «33-го» ми ще розповімо не про одного випускника нашої Школи журналістики, яка дала життя відомим тепер і знаним журналістам, громадським діячам Вінниччини й України. Але сьогодні хочу розповісти про двох учениць із кафедри журналістики, в яких я свого часу викладала.

11.01.2017 11:47 Дружини мільйонерів, власниці модельних агенцій та успішні бізнес-леді. Ким стали переможниці 19-ти конкурсів краси «Міс Вінниця»?

Ювілейний, двадцятий конкурс краси «Міс Вінниця-2017» офіційно стартує 18 січня з кастингу. Вже зараз дівчата, які бажають взяти участь у ньому, можуть подавати заявки.

09.01.2017 10:16 Тринадцять осколків снаряда дістали лікарі з тіла восьмирічного хлопчика

Дякуючи Богу і небайдужим людям дитина помаленьку одужує, але попереду в нього ще цілий ряд надскладних операцій. Перед Новим роком наші журналісти провідали пораненого Ваню Спірчука.

28.12.2016 12:27 Наш журналіст - захищає спокій українського народу на передовій

Ще 4 місяці тому 23-річний Михайло Буздиган був одним із журналістів нашого видання. Спокійний, вихований, творчий хлопець, який виріс у інтелігентній консервативній родині. Тому коли сказав, що він - молодий, здоровий, призовного віку - йде захищати Україну, були приємно здивовані.

28.12.2016 12:06 Юлія – колись журналістка «33-го» – тепер продюсер зірок української естради

Вона працювала з репером-євромайданівцем ЯрмаКом, володарем потужного голосу діапазоном у три октави Павлом Табаковим, гуртом-земляком «ТіК»… Тепер вона директор народної артистки України Марії Бурмаки і піар-менеджер фіналістів проекту «Голос» Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

28.12.2016 11:49 Вінничани, які підкорили Україну і світ

Вони молоді, активні та амбітні. Хочемо згадати про наших земляків, які підкорили Україну та світ у році, що минає.