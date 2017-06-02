Колись мені бабуся перед Різдвом повторювала: Бог послав свого сина бідним з-поміж бідних.

Такого важкого на втрати і гнітючого року, як минулий, я вже давно не пам’ятаю.

Щойно прийшов з Ямпільської церкви, в якій моляться за здравіє Патріарха Московського і всія Русі.

Прийнятий нещодавно Верховною Радою закон про квоти на українську пісню в теле- та радіоефірах – річ, у цілому, непогана.

КОЛОНКА АВТОРА

Тетяна Кондратьєва: Чи стане Шаргород туристичною Меккою Поділля? Звістка про те, що мер Шаргорода Ігор Винокур збирається відреставровувати найстаршу синагогу України за благодійні кошти євреїв, котрі колись жили у цьому подільському містечку, а тепер виїхали за кордон, миттю перетворилася на топ-новину.

Анатолій Мельник: Німецька вівчарка шукає господарів У Вінниці на Старому місті знайшли бездоглядну німецьку вівчарку. Правоохоронці та волонтери просять відгукнутись її господарів.