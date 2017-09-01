Тут уже і ФСБ Росії не потрібна

Невже російська ФСБ закинула нам 40 мільйонів людей, щоб вони погано жили і дискредитували протестними акціями українську владу?

Деякі українські політики вимагають від мене, щоб признався, чому не пишу про те, як Гройсман організовував відправку "тушок" і "тітушок" на антимайдан в час Революції Гідності.

Колись мені бабуся перед Різдвом повторювала: Бог послав свого сина бідним з-поміж бідних.

Такого важкого на втрати і гнітючого року, як минулий, я вже давно не пам’ятаю.

КОЛОНКА АВТОРА

Анастасія Яковишина: Марафон добра для діток організували небайдужі вінничани Свято для малюків, дитяча дискотека, солодкі частування у кав'ярні та поїздка у дитячий будинок «Гніздечко» – це влаштувала для малюків вінницька підприємиця Ірина Мудла разом із іншими небайдужими вінничанами.