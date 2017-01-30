Повстали Козятинський, Немирівський, Шаргородський, Іллінецький, Гайсинський, Томашпольський р-ни. Хто наступний?
Рідні з Бершадщини просять відгукнутись очевидців останніх днів його життя, щоб з’ясувати правду, хто його вбив, бо це не було самогубство – переконані вони.
Повстали Козятинський, Немирівський, Шаргородський, Іллінецький, Гайсинський, Томашпільський райони. Хто наступний?
Весь світ був прикутий до церемонії інавгурації 45-го Президента США Дональда Трампа. Мабуть, найекстравагантнішого та найнеочікуванішого за всі часи.
У цей день закінчувалися Святки, відбувалося освячення водойм. А молоді починали готуватися до зимового весільного сезону, який тривав до Великого посту.
16 січня — день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Кіборги, машини, термінатори... Як лише ворог не називав наших хлопців...
«Ми проти піщаного кар’єру біля захоронень інфекційно хворої худоби, тому відбиваємося від інвесторів та їхніх грошей, наше життя дорожче».
– Родом я з Попівки Липовецького району. Звідси мене призвали в армію до Узбекистану. Але як тільки моя кохана подруга Люда вийшла заміж, не захотів повертатись на рідне Поділля.
Моторошна подія, яка сталась минулого тижня у Вінниці, досі на слуху всієї країни. За загадкових обставин у приватному будинку по вулиці Бевза, 30 помер однорічний хлопчик.
Влітку минулого року вся область обговорювала таємничу загибель 37-річного керівника Самооборони міста Вінниці Віктора Пілманіса, відомого на прізвисько Пєльмєнь. 25 червня він із двома товаришами виїхали до річки неподалік «Водоканалу».
Наша газета у минулих номерах вже писала про родину Твардовських із Слободи-Ходацької Барського району.
32-річна Наталя Гринюк, вчитель іноземної мови, вже не пам'ятає той час, коли раділа життю, не повинна була дотримуватися суворої дієти і могла пити просту воду, яка зараз стала для неї вбивцею.
У рамках проекту «Вони вийшли із «33-го» ми ще розповімо не про одного випускника нашої Школи журналістики, яка дала життя відомим тепер і знаним журналістам, громадським діячам Вінниччини й України. Але сьогодні хочу розповісти про двох учениць із кафедри журналістики, в яких я свого часу викладала.
Ювілейний, двадцятий конкурс краси «Міс Вінниця-2017» офіційно стартує 18 січня з кастингу. Вже зараз дівчата, які бажають взяти участь у ньому, можуть подавати заявки.
Дякуючи Богу і небайдужим людям дитина помаленьку одужує, але попереду в нього ще цілий ряд надскладних операцій. Перед Новим роком наші журналісти провідали пораненого Ваню Спірчука.
Ще 4 місяці тому 23-річний Михайло Буздиган був одним із журналістів нашого видання. Спокійний, вихований, творчий хлопець, який виріс у інтелігентній консервативній родині. Тому коли сказав, що він - молодий, здоровий, призовного віку - йде захищати Україну, були приємно здивовані.
Вона працювала з репером-євромайданівцем ЯрмаКом, володарем потужного голосу діапазоном у три октави Павлом Табаковим, гуртом-земляком «ТіК»… Тепер вона директор народної артистки України Марії Бурмаки і піар-менеджер фіналістів проекту «Голос» Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.
Вони молоді, активні та амбітні. Хочемо згадати про наших земляків, які підкорили Україну та світ у році, що минає.
Їй було 23, коли вона однією із перших в Україні жінок взула берці, взяла в руки автомат і пішла захищати країну. Бо патріотизм не закінчився для неї на Майдані. Навпаки, коли ворог ступив на українські землі, вона не чекала захисту чоловіків, а сама обстригла своє довге волосся, манікюр і пішла добровольцем на фронт. Це колись легендарна Маша Вітер, а тепер щаслива дружина Марія Бурлаєва.