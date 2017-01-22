Головна
ДОДАТИ ОГОЛОШЕННЯ
ЗАВАНТАЖИТИ
RSS Вхід Реєстрація
АВТО НЕРУХОМІСТЬ РОБОТА ПОСЛУГИ БУД.МАТЕРІАЛИ РІЗНЕ
22 01 2017, 05:06
18.01.2017 12:01 Дивом вцілілий в АТО танкіст із дружиною всиновили двох сиріт. Прийомних діток хрестили шість пар кумів
18.01.2017 11:58 Будівельний «безпрєдєл» у Вінниці. «Висотку» без дозволів зводять на місці дитячого садка
18.01.2017 11:48 Щедрувати до міністра соцполітики Реви ходили мешканці гуртожитку, який продали разом із людьми

Господаря вдома не застали. Андрій Рева стверджує, що Маланка помилилася поверхом.
11.01.2017 14:40 Сергій, який впав у шахту ліфта на «Аналозі», помер у лікарні
11.01.2017 14:38 Хлопці-односельці закатували до смерті 23-річного Толю. Чи згвалтували? – встановлює слідство

Толю поховали на Святвечір, а громада вимагає смертної кари для вбивць.
17:05
Джемілєв розповів, яким шляхом можна повернути Крим
16:25
Бойовики поблизу Донецька обстріляли цивільний автобус
15:32
Квитки на інавгурацію Трампа коштували від 25 тисяч до 1 мільйона доларів
15:05
Муженко сказав про відмову Інтерполу на запит РФ про оголошення в розшук глави генштабу
15:04
В Міноборони розповіли, в яких випадках можлива мобілізація
15:03
Бойовикам на Донбасі обіцяють по 9 тисяч рублів за бої
14:53
Вінницький військовий комісаріат запрошує на військову службу за контрактом
14:38
85-річний Горбачов відмовився їхати на суд до Вільнюса
14:35
Хто з українських політиків полетів на інавгурацію Трампа
14:33
З завищеними платіжками розбирається Міністерство соцполітики
14:22
Пікет у Козятині проти медреформи збирає тисячі людей! Сесія райради висловила недовіру керівнику обласного департаменту охорони здоров’я Людмилі Грабович
12:22
Що буде із Сабарівською «вонючкою» на Поділлі?
12:06
В чому полягає позов України проти Росії до Міжнародного суду
11:49
Як саме соцмережі роблять підлітків агресивними
11:40
Відомі американські актори вийшли на протест проти Трампа
10:30
Roshen закриває Липецьку кондитерську фабрику
10:18
Янукович заявляє, що поза підозрою в суді у справі про держзраді
10:01
Дональда Трампа можуть вбити - за прогнозами астролога
09:57
ЗМІ Ляшка побачили "руку Москви" у просуванні Святослава Вакарчука на виборах президента України
09:44
Сім'я, яка зекономила субсидію, має право не платити обов'язковий платіж
19.01.2017
17:10
Російські бойовики стріляють самі у себе, щоб не воювати на Донбасі
16:22
Нацрада оштрафувала за російський реп ще одну радіостанцію
16:20
Кремлівський телеканал Lifenews виставив на вулицю 80% працівників
16:16
Інтерпол готується відновити міжнародний розшук Януковича
15:54
Оприлюднено лист Януковича до Путіна з проханням ввести війська
14:34
У "ДНР" затримують всіх, хто має родинні зв'язки в ЗСУ
13:56
Порошенко розповів, коли запровадять безвізовий режим з ЄС
13:55
В Інтерполі кажуть, що Табачника ніколи й не шукали
12:48
Розподіл спадку між родичами перетворився на «маски-шоу зі спецназом»
11:45
Російський бойовик розповів, що в ОРДО воюють росіяни, киргизи і білоруси
11:44
Портніков прокоментував заяву Надії Савченко щодо "обміну територій"
11:40
Кличко розповів, чому Порошенко не прийшов на "український сніданок" до Пінчука
11:12
Почому вінницьке сальце в Америці?
11:10
Брендові прикраси створює вінничанка, яка через хворобу не вміє читати та погано розмовляє
11:07
Дідами Морозами-2017 були відомі вінничани
10:57
Жмеринський провідник вирощує кілька сотень кролів та голубів
10:50
Четвертий ступінь обмороження може бути фатальним. Бережіться морозу
18.01.2017
17:04
Поліція охорони взяла під захист нові райони Вінниці
16:34
Засудити суддю у Вінниці не можуть, бо діє «кругова порука» Феміди?
16:26
Нардепи вимагають від Порошенка негайно взятися за імпічмент та вибори
16:22
«Мінімалка» 3200 грн. зрівняла учителів і технічок?
16:17
Сім зламаних ребер та потрощена щелепа. Хто побив Василя Кожуховського з Літинського району?
16:13
«Одним лічильник за гроші, а іншим ставлять безкоштовно?»
14:53
Дев’ять нових квартир отримали нацгвардійці Вінниці
14:33
Генерал Василь Дремлюга про тюрму, авторитетів і “варягів” із ВІП-мєнтів
14:20
Хворим Із Піщанки і Крижополя буде «гаплик», а не медична допомога?
13:08
Чоловік помер від інфаркту, а немовля замерзло, поки їх довезли до Хмільницької районної лікарні з Уланова
12:59
Сім тисяч вінницьких ФОПів закрились у грудні
12:25
Дорогі іномарки чиновників не розминулися під Немировом
12:22
«Райдугу» оновлять за 3 мільйони гривень?
12:01
Дивом вцілілий в АТО танкіст із дружиною всиновили двох сиріт. Прийомних діток хрестили шість пар кумів
11:58
Будівельний «безпрєдєл» у Вінниці. «Висотку» без дозволів зводять на місці дитячого садка
11:48
Щедрувати до міністра соцполітики Реви ходили мешканці гуртожитку, який продали разом із людьми
17.01.2017
17:37
Маленький Денис впав у відро з окропом. Дитина від опіків померла
17:32
П'яна сварка у Брацлаві на Старий Новий рік закінчилася вбивством
11:28
АТОвці проти бандитів із Вороновиці - ця справа вже відома всій Україні
21.12.2016
12:50
Пройшло ще 10 виборів на Вінниччині
07.12.2016
16:49
Чоловік викинув мене з квартири і змінив замки
14:55
В онука пухлина головного мозку. Допоможіть зібрати гроші на лікування, — звертається дідусь-дитячий лікар
06.12.2016
12:38
Юрій Хорт подякував журналістам за своє звільнення
30.11.2016
11:27
«ЗНО не буде, бо через півроку у Вінницю ввійдуть російські війська», - так учителі, що виїхали із ДНР до Вінниці, залякують учнів?
29.11.2016
14:24
Композитор Микола Леонтович почав творчий шлях у Чукові
14:06
А. Вигонюк: “До відмивання коштів на закупівлі оргтехніки районними відділами освіти причетні чиновники, депутати і керівництво області”
28.11.2016
09:45
Перший виборчий скандал в Томашполі за участю ВК, поліції та нинішнього голови
23.11.2016
14:18
25 АТОшників з Гайсинщини не можуть отримати землю, бо вона у користуванні працівників фірми родини Порошенка і наближених осіб?
22.11.2016
11:12
Допоможіть дитині бійця АТО
16.11.2016
16:06
2 даїшники, що побили на камеру студента Васю Клебана, готові від нього відкупитись?
08.11.2016
14:53
АТОшник Андрій Грачов прокоментував скандал зі своєю декларацією та 18 млн готівкою
10:01
Історія сім’ї барчан Іваницьких пов’язана з царським родом Романових?
02.11.2016
12:16
У п'ятірці найбагатших - нардеп із Вінниччини Руслан Демчак. Мільйонерів – більша частина
11:45
Чому у Тополівці люди збираються перекривати трасу?
11:39
Двоє онуків в АТО боронять українську землю від зовнішнього ворога, а тим часом у їхньої бабусі внутрішні загарбники забрали ділянку
26.10.2016
12:01
50 000 у батька загиблого героя та мера Липовця М. Грушка вимагає голова Липовецької райради Ю. Науменко у суді
20.10.2016
14:15
Організатор "Тарифного супротиву" не знає тарифів та не платить за газ та квартиру!?
19.10.2016
12:31
Хорт у СІЗО вже 679 днів. Там і зустрічатиме свій день народження. Апеляційний суд переніс слухання справи за крок до винесення рішення
18.10.2016
15:09
Водій збив дитину на пішохідному переході у Вінниці
21.09.2016
17:16
Суд над Хортом: «Єдине, що підтвердили свідки: він розірвав портрет Порошенка»
23.08.2016
15:28
Через школярку з «ЛНР» у Стрижавці повстали проти вчительки. За неї заступились бійці АТО
15:26
«Коли буде порядок на ринку «Привокзальний» у Вінниці?»
27.07.2016
14:31
За критику Патріарха Кирила священика відлучили від церкви?
21.07.2016
10:56
Гріша з Вінниччини затримав трьох російських терористів
18.07.2016
15:05
Вінницький депутат продав свій бізнес Герегам за 30 мільйонів доларів?
13.07.2016
15:39
На Єврофутболі-2016 у Франції тусувались заможні вінничани, не дуже забезпечені судді і відверто бідні чиновники середньої руки
07.07.2016
11:52
«Хочеш сексу? Давай довідку», - сказала мені кохана через два місяці
06.07.2016
11:47
Масово загинула риба у Луці-Мелешківській. Це вже не перший такий випадок
22.06.2016
14:36
«Не хочемо у Чернівецьку область», – кажуть у Жвані
16.06.2016
11:22
Скандал під час похорону вінницького бійця: чи покарають держслужбовця ОДА, яка назвала процесію «демонстрацією скорботи, яка дістала»?
15.06.2016
11:21
У сумках були розсада і полуниці, куплені на ринку, – виправдовуються кухарки, котрих активісти зловили під будинком-інтернатом
10:54
Дітей з усієї України на відпочинок запрошують літні табори, на Вінниччині проведуть молодіжний тижневий фестиваль
14.06.2016
12:39
Українців заганяють у комунальне кріпацтво, - заявив у Вінниці екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко
08.06.2016
17:08
Скажену лисицю придбав житель Тернополя у вінничанки
14:21
Як народне віче у Жмеринці примушувало депутатів попрацювати на місто
13:52
Жителі Жвана на Вінниччині хочуть приєднатись до Чернівецької області. Кабмін їм відмовив
01.06.2016
15:16
«Шкільна війна» скінчилась ремонтами за 4 мільйони?
14:31
Кому потрібен паркан у Вінниці за 2 мільйони навколо парку?
12:55
Чому Віктор Гора намагається усім керувати у Сніткові?
26.05.2016
15:10
Як самостійно позбутися кліща?
25.02.2016
11:22
«У Вінниці життя не гірше, ніж у Швейцарії», – переконана наймолодший депутат Вінницької міської ради 24-річна Світлана Ярова
28.10.2015
15:34
У військовій частині Гайсина б’ють солдатів та саджають «у яму»?
ПУБЛІКАЦІЇ
19.01.2017 11:00 Водохреща - час цілющої води і зимового весільного сезону

У цей день закінчувалися Святки, відбувалося освячення водойм. А молоді починали готуватися до зимового весільного сезону, який тривав до Великого посту.

18.01.2017 16:35 «Кіборги витримали. Не витримав бетон...»

16 січня — день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Кіборги, машини, термінатори... Як лише ворог не називав наших хлопців...

18.01.2017 16:29 На місці скотомогильника розробляють піщаний кар’єр. Люди проти таких інвестицій

«Ми проти піщаного кар’єру біля захоронень інфекційно хворої худоби, тому відбиваємося від інвесторів та їхніх грошей, наше життя дорожче».

18.01.2017 16:10 Став живим покійником через підступність рідного сина

– Родом я з Попівки Липовецького району. Звідси мене призвали в армію до Узбекистану. Але як тільки моя кохана подруга Люда вийшла заміж, не захотів повертатись на рідне Поділля.

18.01.2017 12:26 Маленький хлопчик помер на руках п'яної мами. Вона не викликала лікарів, бо думала, що той оживе

Моторошна подія, яка сталась минулого тижня у Вінниці, досі на слуху всієї країни. За загадкових обставин у приватному будинку по вулиці Бевза, 30 помер однорічний хлопчик.

11.01.2017 16:00 Ексгумації тіла сина хоче матір начальника Самооборони Вінниці, бо не вірить у його смерть. Чому закрили резонансну справу, якщо у рідних багато сумнівів?

Влітку минулого року вся область обговорювала таємничу загибель 37-річного керівника Самооборони міста Вінниці Віктора Пілманіса, відомого на прізвисько Пєльмєнь. 25 червня він із двома товаришами виїхали до річки неподалік «Водоканалу».

11.01.2017 15:40 Хату для воїна АТО придбала родина обласного прокурора

Наша газета у минулих номерах вже писала про родину Твардовських із Слободи-Ходацької Барського району.

11.01.2017 15:33 Шість років живе без нирок вчителька. Їй терміново потрібні донори крові і ваша допомога

32-річна Наталя Гринюк, вчитель іноземної мови, вже не пам'ятає той час, коли раділа життю, не повинна була дотримуватися суворої дієти і могла пити просту воду, яка зараз стала для неї вбивцею.

11.01.2017 11:54 Віка та Оля: історія двох студенток факультету журналістики

У рамках проекту «Вони вийшли із «33-го» ми ще розповімо не про одного випускника нашої Школи журналістики, яка дала життя відомим тепер і знаним журналістам, громадським діячам Вінниччини й України. Але сьогодні хочу розповісти про двох учениць із кафедри журналістики, в яких я свого часу викладала.

11.01.2017 11:47 Дружини мільйонерів, власниці модельних агенцій та успішні бізнес-леді. Ким стали переможниці 19-ти конкурсів краси «Міс Вінниця»?

Ювілейний, двадцятий конкурс краси «Міс Вінниця-2017» офіційно стартує 18 січня з кастингу. Вже зараз дівчата, які бажають взяти участь у ньому, можуть подавати заявки.

09.01.2017 10:16 Тринадцять осколків снаряда дістали лікарі з тіла восьмирічного хлопчика

Дякуючи Богу і небайдужим людям дитина помаленьку одужує, але попереду в нього ще цілий ряд надскладних операцій. Перед Новим роком наші журналісти провідали пораненого Ваню Спірчука.

28.12.2016 12:27 Наш журналіст - захищає спокій українського народу на передовій

Ще 4 місяці тому 23-річний Михайло Буздиган був одним із журналістів нашого видання. Спокійний, вихований, творчий хлопець, який виріс у інтелігентній консервативній родині. Тому коли сказав, що він - молодий, здоровий, призовного віку - йде захищати Україну, були приємно здивовані.

28.12.2016 12:06 Юлія – колись журналістка «33-го» – тепер продюсер зірок української естради

Вона працювала з репером-євромайданівцем ЯрмаКом, володарем потужного голосу діапазоном у три октави Павлом Табаковим, гуртом-земляком «ТіК»… Тепер вона директор народної артистки України Марії Бурмаки і піар-менеджер фіналістів проекту «Голос» Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

28.12.2016 11:49 Вінничани, які підкорили Україну і світ

Вони молоді, активні та амбітні. Хочемо згадати про наших земляків, які підкорили Україну та світ у році, що минає.

28.12.2016 10:58 «Якби не війна, я б не знайшла своє щастя... Бувають і такі парадокси»

Їй було 23, коли вона однією із перших в Україні жінок взула берці, взяла в руки автомат і пішла захищати країну. Бо патріотизм не закінчився для неї на Майдані. Навпаки, коли ворог ступив на українські землі, вона не чекала захисту чоловіків, а сама обстригла своє довге волосся, манікюр і пішла добровольцем на фронт. Це колись легендарна Маша Вітер, а тепер щаслива дружина Марія Бурлаєва.

21.12.2016 12:50 Пройшло ще 10 виборів на Вінниччині

Качур заявив про банду завезених дніпропетровських та «банду при владі», гіршу за Януковича… 18 грудня в Немирові, Бару, Томашполі, Тульчині, Вороновиці, Оратові та ще 4 «укрупнених» громадах люди обирали собі нових депутатів та голів, які в найближчі роки будуть ділити їхні збільшені бюджети та найдорожчий скарб України — землю!