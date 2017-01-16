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АВТО НЕРУХОМІСТЬ РОБОТА ПОСЛУГИ БУД.МАТЕРІАЛИ РІЗНЕ
16 01 2017, 18:10
11.01.2017 14:40 Сергій, який впав у шахту ліфта на «Аналозі», помер у лікарні
11.01.2017 14:38 Хлопці-односельці закатували до смерті 23-річного Толю. Чи згвалтували? – встановлює слідство

Толю поховали на Святвечір, а громада вимагає смертної кари для вбивць.
11.01.2017 14:36 700 днів Сергій Глондар у полоні. Він ще не бачив свою другу доньку. 28-річного військового тримають у колонії Макіївки
11.01.2017 14:33 Чотирирогі вівці з Єрусалима, африканські сірі журавлі, єгипетські папуги... Які звірі зимують у «Подільському зоопарку»?
09.01.2017 11:59 Рік по Куцому - начальнику міліції м.Вінниці. Пневмонія забрала його молоде життя. Наше ексклюзивне інтерв’ю із його дружиною Світланою
15:10
Розенко заявив, що Україна не брала на себе зобов'язань підвищити пенсійний вік
14:46
Эта статья заготовлена для прессы сельского хозяйства Канады
12:14
Відкрите звернення ініціативної групи громадян, що постраждали внаслідок отруєння неякіснім алкоголем
12:12
Як вберегтися від грипу
11:28
Як «Гармонія» маланкувала
11:24
Святий Василій Великий
10:14
Корів, свиней і птиці у вінницьких господарствах стало менше
10:12
США можуть укласти ядерну угоду з Росією
10:11
Телеканал СТБ вибачився за показ програми за участю російських бойовиків
09:49
Чим годував вінничан перший фудфест під ялинкою?
13.01.2017
17:01
У ЄС склали інструкцію, як боротися з кремлівськими тролями
16:59
З'явився новий небезпечний вірус, який краде банківські дані українців
15:54
Російське командування насильно призиває до війська студентів
15:19
У фільмі українського режисера знялася Лія Ахеджакова
14:31
Патрульні затримали хулігана, який півночі не давав спати своїм сусідам
14:07
У Вінниці з понеділка учні йдуть у школу
13:32
На Донбасі окупанти розстріляли з мінометів своїх поплічників
12:35
В НБУ пояснили, чому падає гривня
12:34
У Чечні різко активізувалося народний антікадировський рух
12:16
Кому насправді Аваков подарував 400 одиниць зброї
12:14
Окупаційна влада Криму заборгувала працівникам підприємства російської оборонки зарплату за рік
11:12
Рєбята, я ах...л! Бо в автобусі Ямпіль-Київ звучить шансон! «Деди наши победілі фашизм..., а потім чоткий пріпев: «Родная новоросія»... - пише АТОшник із Ямполя Віктор Кірган
10:52
"Українське радіо" мовитиме на окупований Донбас
10:51
У 2016 році Україна встановила рекорд з експорту цукру в країни Африки та Азії
10:49
Американські танки і війська прибули в Польшу
10:46
Телеканал Росії вклинився у мовлення каналу США
12.01.2017
17:13
Календар свят на цей рік. Скільки відпочиватимуть українці?
17:09
В уряді Медведєва визнали, що мільйони росіян втікають з країни через деградацію економіки
16:40
Чи продовжать канікули вінницьким школярам?
16:27
Суд не дав НАБУ перевірити рахунок виборчого фонду Партії регіонів
16:27
В анексованому Криму ФСБ затримала активіста Українського культурного центру
16:04
В Кремлі приховують масову втечу військових інструкторів з Донбасу
15:39
Кримським мусульманам інкримінують "захоплення влади в Росії"
15:17
У Криму священик продає храм за 1,4 млн доларів
15:13
В лютому очікується нова хвиля грипу в Україні
12:11
Черговий моніторинг якості початкової освіти планує провести МОН цього року. Чи потрібен він учням?
11:46
Найближчим часом почнеться кампанія з дискредитації вищого військового керівництва країни
10:51
В СБУ заявили, що Савченко порушила законодавство, публікуючи імена полонених
10:01
Василь Дремлюга очолив управління з питань виконання кримінальних покарань
09:30
В зоні АТО загинув ще один боєць
09:29
Відомі артисти РФ їдуть в "ДНР"
09:27
Мін’юст виклав до інтернету дані всіх українських боржників
09:26
Кримчан-призовників змусять "служити" в РФ
11.01.2017
16:24
На авто голови Хмільницької РДА справив потребу хуліган?
16:22
Рік тому не стало екс-головного рятувальника Вінниччини Ігоря Рихліцького... Передчасно пішла з життя і його дружина Людмила Валентинівна...
16:19
Школу-недобуд у Голубечому реконструюють під житло. Громада її так і не відсудила
15:57
«На наших загиблих дітей списали аварію, аби закрити слідство?»
15:54
Міністр Рева їздив у Вінниці на трамваї. Чи був це піар?
15:53
14 дітей, що народились у новорічну ніч, отримають подарунки від влади
15:45
Людмила Бобровська: «Коли звітують, що загинув воїн, розумію, що ми втратили не одну людину, а ціле родове дерево»
15:37
Шкірвендиспансер хочуть розформувати і залишити лиш відділення?
15:35
Скандал із «чорними лісорубами» на Липовеччині набирає обертів
15:32
Уряд обіцяє у 2017-му осучаснити раніше призначені пенсії
15:19
Ні газу, ні електрики. У Мурованих Курилівцях гріються у багатоповерхівках біля «буржуйок»
14:38
Хлопці-односельці закатували до смерті 23-річного Толю. Чи згвалтували? – встановлює слідство
11:28
АТОвці проти бандитів із Вороновиці - ця справа вже відома всій Україні
21.12.2016
12:50
Пройшло ще 10 виборів на Вінниччині
07.12.2016
16:49
Чоловік викинув мене з квартири і змінив замки
14:55
В онука пухлина головного мозку. Допоможіть зібрати гроші на лікування, — звертається дідусь-дитячий лікар
06.12.2016
12:38
Юрій Хорт подякував журналістам за своє звільнення
30.11.2016
11:27
«ЗНО не буде, бо через півроку у Вінницю ввійдуть російські війська», - так учителі, що виїхали із ДНР до Вінниці, залякують учнів?
29.11.2016
14:24
Композитор Микола Леонтович почав творчий шлях у Чукові
14:06
А. Вигонюк: “До відмивання коштів на закупівлі оргтехніки районними відділами освіти причетні чиновники, депутати і керівництво області”
28.11.2016
09:45
Перший виборчий скандал в Томашполі за участю ВК, поліції та нинішнього голови
23.11.2016
14:18
25 АТОшників з Гайсинщини не можуть отримати землю, бо вона у користуванні працівників фірми родини Порошенка і наближених осіб?
22.11.2016
11:12
Допоможіть дитині бійця АТО
16.11.2016
16:06
2 даїшники, що побили на камеру студента Васю Клебана, готові від нього відкупитись?
08.11.2016
14:53
АТОшник Андрій Грачов прокоментував скандал зі своєю декларацією та 18 млн готівкою
10:01
Історія сім’ї барчан Іваницьких пов’язана з царським родом Романових?
02.11.2016
12:16
У п'ятірці найбагатших - нардеп із Вінниччини Руслан Демчак. Мільйонерів – більша частина
11:45
Чому у Тополівці люди збираються перекривати трасу?
11:39
Двоє онуків в АТО боронять українську землю від зовнішнього ворога, а тим часом у їхньої бабусі внутрішні загарбники забрали ділянку
26.10.2016
12:01
50 000 у батька загиблого героя та мера Липовця М. Грушка вимагає голова Липовецької райради Ю. Науменко у суді
20.10.2016
14:15
Організатор "Тарифного супротиву" не знає тарифів та не платить за газ та квартиру!?
19.10.2016
12:31
Хорт у СІЗО вже 679 днів. Там і зустрічатиме свій день народження. Апеляційний суд переніс слухання справи за крок до винесення рішення
18.10.2016
15:09
Водій збив дитину на пішохідному переході у Вінниці
21.09.2016
17:16
Суд над Хортом: «Єдине, що підтвердили свідки: він розірвав портрет Порошенка»
23.08.2016
15:28
Через школярку з «ЛНР» у Стрижавці повстали проти вчительки. За неї заступились бійці АТО
15:26
«Коли буде порядок на ринку «Привокзальний» у Вінниці?»
27.07.2016
14:31
За критику Патріарха Кирила священика відлучили від церкви?
21.07.2016
10:56
Гріша з Вінниччини затримав трьох російських терористів
18.07.2016
15:05
Вінницький депутат продав свій бізнес Герегам за 30 мільйонів доларів?
13.07.2016
15:39
На Єврофутболі-2016 у Франції тусувались заможні вінничани, не дуже забезпечені судді і відверто бідні чиновники середньої руки
07.07.2016
11:52
«Хочеш сексу? Давай довідку», - сказала мені кохана через два місяці
06.07.2016
11:47
Масово загинула риба у Луці-Мелешківській. Це вже не перший такий випадок
22.06.2016
14:36
«Не хочемо у Чернівецьку область», – кажуть у Жвані
16.06.2016
11:22
Скандал під час похорону вінницького бійця: чи покарають держслужбовця ОДА, яка назвала процесію «демонстрацією скорботи, яка дістала»?
15.06.2016
11:21
У сумках були розсада і полуниці, куплені на ринку, – виправдовуються кухарки, котрих активісти зловили під будинком-інтернатом
10:54
Дітей з усієї України на відпочинок запрошують літні табори, на Вінниччині проведуть молодіжний тижневий фестиваль
14.06.2016
12:39
Українців заганяють у комунальне кріпацтво, - заявив у Вінниці екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко
08.06.2016
17:08
Скажену лисицю придбав житель Тернополя у вінничанки
14:21
Як народне віче у Жмеринці примушувало депутатів попрацювати на місто
13:52
Жителі Жвана на Вінниччині хочуть приєднатись до Чернівецької області. Кабмін їм відмовив
01.06.2016
15:16
«Шкільна війна» скінчилась ремонтами за 4 мільйони?
14:31
Кому потрібен паркан у Вінниці за 2 мільйони навколо парку?
12:55
Чому Віктор Гора намагається усім керувати у Сніткові?
26.05.2016
15:10
Як самостійно позбутися кліща?
25.02.2016
11:22
«У Вінниці життя не гірше, ніж у Швейцарії», – переконана наймолодший депутат Вінницької міської ради 24-річна Світлана Ярова
28.10.2015
15:34
У військовій частині Гайсина б’ють солдатів та саджають «у яму»?
ПУБЛІКАЦІЇ
11.01.2017 16:00 Ексгумації тіла сина хоче матір начальника Самооборони Вінниці, бо не вірить у його смерть. Чому закрили резонансну справу, якщо у рідних багато сумнівів?

Влітку минулого року вся область обговорювала таємничу загибель 37-річного керівника Самооборони міста Вінниці Віктора Пілманіса, відомого на прізвисько Пєльмєнь. 25 червня він із двома товаришами виїхали до річки неподалік «Водоканалу».

11.01.2017 15:40 Хату для воїна АТО придбала родина обласного прокурора

Наша газета у минулих номерах вже писала про родину Твардовських із Слободи-Ходацької Барського району.

11.01.2017 15:33 Шість років живе без нирок вчителька. Їй терміново потрібні донори крові і ваша допомога

32-річна Наталя Гринюк, вчитель іноземної мови, вже не пам'ятає той час, коли раділа життю, не повинна була дотримуватися суворої дієти і могла пити просту воду, яка зараз стала для неї вбивцею.

11.01.2017 11:54 Віка та Оля: історія двох студенток факультету журналістики

У рамках проекту «Вони вийшли із «33-го» ми ще розповімо не про одного випускника нашої Школи журналістики, яка дала життя відомим тепер і знаним журналістам, громадським діячам Вінниччини й України. Але сьогодні хочу розповісти про двох учениць із кафедри журналістики, в яких я свого часу викладала.

11.01.2017 11:47 Дружини мільйонерів, власниці модельних агенцій та успішні бізнес-леді. Ким стали переможниці 19-ти конкурсів краси «Міс Вінниця»?

Ювілейний, двадцятий конкурс краси «Міс Вінниця-2017» офіційно стартує 18 січня з кастингу. Вже зараз дівчата, які бажають взяти участь у ньому, можуть подавати заявки.

09.01.2017 10:16 Тринадцять осколків снаряда дістали лікарі з тіла восьмирічного хлопчика

Дякуючи Богу і небайдужим людям дитина помаленьку одужує, але попереду в нього ще цілий ряд надскладних операцій. Перед Новим роком наші журналісти провідали пораненого Ваню Спірчука.

28.12.2016 12:27 Наш журналіст - захищає спокій українського народу на передовій

Ще 4 місяці тому 23-річний Михайло Буздиган був одним із журналістів нашого видання. Спокійний, вихований, творчий хлопець, який виріс у інтелігентній консервативній родині. Тому коли сказав, що він - молодий, здоровий, призовного віку - йде захищати Україну, були приємно здивовані.

28.12.2016 12:06 Юлія – колись журналістка «33-го» – тепер продюсер зірок української естради

Вона працювала з репером-євромайданівцем ЯрмаКом, володарем потужного голосу діапазоном у три октави Павлом Табаковим, гуртом-земляком «ТіК»… Тепер вона директор народної артистки України Марії Бурмаки і піар-менеджер фіналістів проекту «Голос» Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

28.12.2016 11:49 Вінничани, які підкорили Україну і світ

Вони молоді, активні та амбітні. Хочемо згадати про наших земляків, які підкорили Україну та світ у році, що минає.

28.12.2016 10:58 «Якби не війна, я б не знайшла своє щастя... Бувають і такі парадокси»

Їй було 23, коли вона однією із перших в Україні жінок взула берці, взяла в руки автомат і пішла захищати країну. Бо патріотизм не закінчився для неї на Майдані. Навпаки, коли ворог ступив на українські землі, вона не чекала захисту чоловіків, а сама обстригла своє довге волосся, манікюр і пішла добровольцем на фронт. Це колись легендарна Маша Вітер, а тепер щаслива дружина Марія Бурлаєва.

21.12.2016 12:50 Пройшло ще 10 виборів на Вінниччині

Качур заявив про банду завезених дніпропетровських та «банду при владі», гіршу за Януковича… 18 грудня в Немирові, Бару, Томашполі, Тульчині, Вороновиці, Оратові та ще 4 «укрупнених» громадах люди обирали собі нових депутатів та голів, які в найближчі роки будуть ділити їхні збільшені бюджети та найдорожчий скарб України — землю!

21.12.2016 12:33 Втікачі з батальйону «Донбас — Україна» вже не в бігах, але не вірять військовій прокуратурі?
21.12.2016 11:56 На сесії розкрили «освітню комп’ютерну аферу», в яку втягнуто 7 районів області

«Чому «за системне розкрадання бюджетних коштів на більше 1 млн грн.» — догана?» — запитували депутати. Департамент пообіцяв всіх керівників освіти, причетних до справи, відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування порушеної кримінальної справи.

15.12.2016 10:54 Колишні міліціонери через низькі пенсії пікетували Вінницьку облдержадміністрацію. Такі акції пройшли у всіх областях України

Близько півтисячі в минулому працівників правоохоронних органів зібралися під стінами «Книжки», щоб вимагати перерахунку пенсій та відставки міністра Авакова.

15.12.2016 10:06 Чому справу «чорних лісорубів», де фігурують 50 лісників, розвалюють? Прокуратура підозрює суддю у змові?

Громадські активісти б'ють на сполох. Бо вже у понеділок захисники одного з підозрюваних у суді відстояли його право залишатися на свободі навіть без рекордної застави у 4,5 мільйона гривень.

14.12.2016 11:19 Газета обирала довгокосих красунь на своє 25-річчя

На конкурсі, який вже став традиційним для нашої газети - «Найдовша коса Вінниччини», зібралися десятки фіналісток - довгокосих красунь з усієї області. Наймолодшій учасниці — 3 роки, найстаршій — 62.